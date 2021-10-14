Kanal D ekranlarında her hafta Perşembe günü yayımlanan Camdaki Kız dizisi 14 Ekim Perşembe akşamı da beklenildiği gibi ekranlarda olacak. Dizinin 15. bölümü bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi gibi ünlü oyuncuların yer aldığı fenomen dizinin yeni bölümü merakla beklenirken bir yandan da diziye dahil olan yeni oyuncu araştırılıyor. Peki Camdaki Kız Hayri kim, hikayesi ne? Camdaki Kız Hayri gerçekte kimdir? Cihangir Ceyhan hangi dizilerde oynadı?
CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİM, HİKAYESİ NE?
Hayri Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın büyük aşkını canlandırıyor. Hayri dizide Nalan'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapmaktadır. Nalan'ın bebeğini düşürmesinin ardından Sedat'ın da ilgisizliği ile derin bir depresyona girer. Tam da bu sırada Nalan'ın imdadına Hayri yetişir. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. Hayri karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğu merak ediliyor.
CAMDAKİ KIZ HAYRİ GERÇEKTE KİM?
Kanal D'nin sevilen disizi Hayri'yi canlandıran oyuncu Cihangir Ceyhan'dır. İşte Ceyhan'ın oynadığı diziler ve biyografisi...
CİHANCİR CEYHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 Adana doğumlduru. Aslen Elazığlı olan oyuncu İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi almıştır. Ardından Adana'ya geri dönen Cihangir Ceyhan, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli Sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.
Sonrasında internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur.
Ceyhan, asıl çıkışını ise Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile yaşamıştır.
32 yaşındaki oyuncu 1,77 boyunda ve 75 kilodur.