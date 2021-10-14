Camdaki Kız Hayri kim, hikayesi ne? Camdaki Kız Hayri gerçekte kimdir? Cihangir Ceyhan hangi dizilerde oynadı?

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİM, HİKAYESİ NE?

Hayri Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın büyük aşkını canlandırıyor. Hayri dizide Nalan'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapmaktadır. Nalan'ın bebeğini düşürmesinin ardından Sedat'ın da ilgisizliği ile derin bir depresyona girer. Tam da bu sırada Nalan'ın imdadına Hayri yetişir. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. Hayri karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğu merak ediliyor.