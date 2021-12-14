Haberler Magazin Videoları Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner kabus dolu geceyi anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner kabus dolu geceyi anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner kabus dolu geceyi anlatırken gözyaşlarına boğuldu
14.12.2021 17:12

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:12
Uşak’ta 3 torbacı tutuklandı
Ana Sayfa 00:26
Ferhat Güzel’den şoke eden...
Ana Sayfa 00:15
‘Kızgınlıkla yaptım’ diyen...
Ana Sayfa 01:19
Aşı karşıtlığıyla bilinen...
Ana Sayfa 03:54
Aleyna 'evlat edinmek...
Ana Sayfa 00:59
Fabrikadan sızan beyaz madde...
Ana Sayfa 00:56
Survivor 2022 kadrosunu Turabi...
Ana Sayfa 01:45
15 yıl önce de otomobili...
Ana Sayfa 00:37
150 metre yükseklikten düşen...
Ana Sayfa 01:37
Büyükçekmece’de akli dengesi...
Ana Sayfa 07:14
Gördüğüm gün yüzüne...
Ana Sayfa 00:46
Uyuşturucu ticareti yapan...

Seksenler dizisinin yıldızı darp edilmişti! Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner kabus dolu geceyi anlatırken gözyaşlarına boğuldu... 'Seksenler' dizisiyle yıldızı parlayan Ceyhun Fersoy eşi Ceyhun Fersoy ve arkadaşlarıyla çıktığı gecede saldırıya uğradı. Çıkan kavgada yüzüne darbe alan ünlü oyuncu hastanelik oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlatan Fersoy, "Kaşım yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı" ifadelerini kullandı. Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Begüm Öner, telefonla bağlandığı canlı yayında o kabus dolu anları gözyaşları içinde anlattı.

Magazin Videoları
SON DAKİKA