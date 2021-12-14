Seksenler dizisinin yıldızı darp edilmişti! Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner kabus dolu geceyi anlatırken gözyaşlarına boğuldu... 'Seksenler' dizisiyle yıldızı parlayan Ceyhun Fersoy eşi Ceyhun Fersoy ve arkadaşlarıyla çıktığı gecede saldırıya uğradı. Çıkan kavgada yüzüne darbe alan ünlü oyuncu hastanelik oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlatan Fersoy, "Kaşım yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı" ifadelerini kullandı. Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Begüm Öner, telefonla bağlandığı canlı yayında o kabus dolu anları gözyaşları içinde anlattı.