Seksenler dizisinin yıldızı darp edilmişti! Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner kabus dolu geceyi anlatırken gözyaşlarına boğuldu

"Dün yaşanan olayla ilgili bazı basın organlarında kim olduğunu bilmediğim kişiler konuşturularak haber yapılmıştır. Olay avukatımın da şikâyet dilekçesinde belirttiği gibi bizle alakalı olmayan bir tarafta meydana gelmiş, ardından mekandan ayrılmamıza müsaade edilmemiştir... "Eşim Begüm'ün itilmesine tepki olarak artık olayların durması için, 'Can güvenliğimiz yok, burada kadınlar var. Sizi şikayet edeceğim" söylemim üzerine 'Sen kimi şikayet ediyorsun?' diyerek üzerimize atlayıp yumruklar savurmuşlardır..."