Seksenler dizisinin yıldızı darp edilmişti! Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner kabus dolu geceyi anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Seksenler dizisinin yıldızı darp edilmişti! Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner kabus dolu geceyi anlatırken gözyaşlarına boğuldu... 'Seksenler' dizisiyle yıldızı parlayan Ceyhun Fersoy eşi Ceyhun Fersoy ve arkadaşlarıyla çıktığı gecede saldırıya uğradı. Çıkan kavgada yüzüne darbe alan ünlü oyuncu hastanelik oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlatan Fersoy, "Kaşım yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı" ifadelerini kullandı. Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Begüm Öner, telefonla bağlandığı canlı yayında o kabus dolu anları gözyaşları içinde anlattı.
"YÜZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI"
Seksenler dizisinin yıldızı darp edilmişti! Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner kabus dolu geceyi anlatırken gözyaşlarına boğuldu... Bir magazin prgoramına telefonla bağlanan Begüm Öner, "Hesabımızı ödeyip mekandan çıkarken, yan masada başka bir grup arasında kavga çıktı. Ceyhun kavga çıktığını görünce bizi dışarı çıkartmak istedi ve hemen polisi aradı" dedi.
Güzel oyuncu, "Asansörün önündeydik, aşağı ineceğimiz sırada mekan yetkilileri 'Kimse dışarı çıkmasın' dedi. Ceyhun 'Yeter artık! Bizim burada can güvenliğimiz yok' diye tepki gösterdi. Kavga edenlerden biri uçarak üzerimize atladı ve bizi yumruklamaya başladı. Ceyhun'un yüzü kanlar içinde kaldı. Psikolojik olarak çok kötüyüz" ifadelerini kullandı.
Öner, "Yerde sürüklenerek asansörün orada bulduk kendimizi. Ceyhun'un suratı kandan gözükmüyordu. Bir şekilde oradan Allah yadım etti ve çıktık. Hastaneye gidip, darp raporu aldık. Hepsi görüntülerde mevcut. Daha sonra mekanın sahibi aradı ve bizden özür diledi. 'O gece orada değildim' dedi" açıklamasını yaptı.
Saldırıya uğrayan ve kaşı yarılan Ceyhun Fersoy son halini sosyal medyadan paylaştı,Ceyhun Fersoy, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. Olayın perde arkasını anlatan Ceyhun Fersoy, gönderisinde şu ifadelere yer verdi...
"Dün yaşanan olayla ilgili bazı basın organlarında kim olduğunu bilmediğim kişiler konuşturularak haber yapılmıştır. Olay avukatımın da şikâyet dilekçesinde belirttiği gibi bizle alakalı olmayan bir tarafta meydana gelmiş, ardından mekandan ayrılmamıza müsaade edilmemiştir... "Eşim Begüm'ün itilmesine tepki olarak artık olayların durması için, 'Can güvenliğimiz yok, burada kadınlar var. Sizi şikayet edeceğim" söylemim üzerine 'Sen kimi şikayet ediyorsun?' diyerek üzerimize atlayıp yumruklar savurmuşlardır..."