Ceren Benderlioğlu kaslı vücuduyla spor yaptığı anları paylaştı! Son hali dikkat çekti: Güzel ve güçlü kadın...

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, hem yeteneği hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Mini spor taytıyla kamera karşısına geçen Ceren Benderlioğlu, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Fit haliyle dikkat çeken oyuncuya yorum yağdı. İşte EDHO'nun Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun o paylaşımı...