13 yaşındayken İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Azeri şarkıcı Günel'in siz bir de annesini görün! “Kızını gölgede bıraktı”

Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve "Oy Didem" şarkısıyla hafızalara kazınan Günel Zeynalova (Zeynelova), son yıllarda değişimiyle sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Azerbaycanlı şarkıcı, şimdi ise annesi Zöhre Zeynalova ile adından söz ettirdi. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Zöhre Zeynalova, sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medyada "Güzelliğiyle kızını gölgede bırakmış", "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı. İşte Günel Zeynalova'nın gözünden sakındığı annesi...