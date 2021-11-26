Cengiz Kurtoğlu'nun saldırdığı Mustafa Can konuştu

İstanbul Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, iddiaya göre aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can'a bıçakla saldırdı. Yüzünden yaralanan Mustafa Can, "Cengiz Kurtoğlu bana bir yumruk savurdu. Ben kaçtım saldırıdan ama gözüme bir şey ilişti. Baktım birkaç kişi ellerimi tutuyor. Burnumda bir darbe hissettim. İkinci hamleyi yaptı. Bir darbe daha aldım. Oradan uzaklaştım, arabada aynada bir baktım kan akıyor. Karakola gittim hemen. Gündem olmak için bizi mi seçti ne yaptı anlamadım." dedi.