Cem Yılmaz'ın 20 aylık eşi Ahu Yağtu'ya verdiği 10 bin dolarlık nafakaya Gülben Ergen'den destek! ''Tabii ki ödeyecek''

Komedyen Cem Yılmaz'ın, eski eşi Ahu Yağtu'ya ödemesi gereken 10 bin dolarlık (186 bin TL) nafaka gündemdeki yerini koruyor.







Yılmaz'ın 20 aylık evliliğini bitirirken güzel oyuncuya verdiği 500 bin dolar ile üç gayrimenkule ek olarak vermesi gereken bu nafaka tutarı, sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri "Cem, dünya para kazanıyor. Tabii ki bu kadar nafaka ödeyecek" derken bazıları ise "Ahu Yağtu da çalışıyor. Cem Yılmaz da oğlunun masraflarını karşılıyorsa bu tutar fazla" görüşünde bulundu.







'ALKIŞLIYORUM' YORUMU

Nafaka gündemine bir yorum da Gülben Ergen'den geldi ve ünlü sanatçı, "Nafaka alan kadınlarımızı ayakta alkışlıyorum" yorumu yaptı. Üç oğlunun babası Mustafa Erdoğan'la sekiz yıllık evliliğini bitirirken nafaka talep etmeyen Gülben Ergen, "Ben bu cümleyi yürekten söyledim" derken kendisinin neden nafaka almadığıyla ilgili ise şu yorumu yaptı: "Çocuklarımın babası, evlatlarımızın eğitim masraflarını karşılıyor. Anne ve baba olarak birlikte çalışarak çocuklarımıza bakıyoruz."







ECE'DEN İSYAN VAR

2015'te boşandığı oğlunun babası Serkan Uçar'la yıllardır nafaka krizi yaşayan Ece Erken ise 10 bin dolarlık nafaka gündemine şöyle yorum yaptı: "Ben 6 bin TL olan nafakayı her ay icra yoluyla almaya çalıştığım için yorum yapamıyorum. Eymen'in okul masrafı da dahil her şeyi sekiz yıldır kendim karşılıyorum. Değil 10 bin dolar nafaka, ben indirimlisini bile alsam razıyım. Katar'da maçlara giderek hava atıyor ama oğlunun nafakasını ödememekten gocunmuyor. Cem Yılmaz'a helal olsun, evladına iyi bir babalık yapıyor."







Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan'la 2004 ve 2012 yılları arasında evli kalmıştı.







Ece Erken, oğlunun babası Serkan Uçar'dan aylık 6 bin TL olan nafakayı bile güçlükle alıyor.