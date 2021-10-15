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Çayı kahveyi hazırlayın! Aşk-ı Memnu'nun devleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ikilisi ''Kral Kaybederse'' dizisiyle geri dönüyor

Çayı kahveyi hazırlayın! Aşk-ı Memnu'nun devleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ikilisi ''Kral Kaybederse'' dizisiyle geri dönüyor
15.10.2021 10:46
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Aşk-ı Memnu'nun devlerini seneler sonra buluşturan proje ortalığı kasıp kavuracak. 2008-2010 yılında Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Aşk-ı Memnu dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ikilisi adından söz ettirmişti. İkilinin canlandırdığı karakterler bugün hala sosyal medyada anılıyor. Kendilerine gelen yeni projeleri değerlendiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat dizi ve film projeleri için yeni kararlar almaya başladı. Kulislerde son konuşulan iddialara göre Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra beraber bir projede rol alacak. Ünlü isimlerin Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanacak olan Kral Kaybederse dizisinde oynayacağı iddia ediliyor.

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