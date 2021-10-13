Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlayacak? Başrol oyuncuları belli oldu! Aşkı Memnu’nun Bihter’i ve Behlül’ü...

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?

Kral Kaybederse, ilişkide bağımlılık ve narsistik kişilik bozukluğunun çocukluk temellerini ortaya döken bir roman. Gerçek karakterler ve yaşanmış olaylardan yola çıkan Kral Kaybederse romanı; Kenan adında iyi görünümlü, narsist ve vurdumduymaz bir adamın çocukluğundan bugüne karakterini şekillendiren şartları anlatıyor. Tüm kadınların etrafında pervane olduğu bu adam, yıkılmaz zannettiği egosunu bir anda yerle bir edilmiş halde buluyor. Ve çaresizliği onu bir psikiyatriste danışmaya sevk ediyor.