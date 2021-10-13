Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlayacak? Başrol oyuncuları belli oldu! Aşkı Memnu'nun Bihter'i ve Behlül'ü...
Bir dönemin fırtınala estiren dizisi Aşkı Memnu'nun Bihteri Beren Saat ve Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ'un yeniden aynı projede yer alacağı iddia edildi. Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız'dan sonra Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir kitabı daha dizi oluyor. Budayıcıoğlu'nun 'Kral Kaybederse' adlı eseri dizileştirilecek. Dizinin başrol oyuncularının ise Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ olacağı konuşuluyır. Peki Kral Kaybederse ne zaman başlayacak? Kral Kaybederse oyuncuları kimler? İşte diziye dair bilgiler...
Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse adlı eseri dizi oluyor. Dizinin oyuncu kadrosu için gündeme gelen iddia ise Aşk-ı Memnu dizisi hayranlarını sevindirdi. İddiaya göre Aşk-ı Memnu dizisinin başrol oyuncuları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yeni bir projede yan yana geliyor. Dizide Bihter ve Behlül karakterlerine hayat veren Tatlıtuğ ve Saat'in 11 yıl sonra Kral Kaybederse adlı dizide başrol oynayacağı yönündeki iddialar sosyal medyayı salladı.
İDDİALARIN ASLI NEDİR?
Bihter ve Behlül karakteriyle hafızalara kazınan iki ümlü oyuncunun yeni sezonda yer alacağı proje bir hayli merak edildi. Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı "Kral Kaybederse" adlı kitabı dizi hakkında araştırmalar hızlandı.
Dizi hakkında pek bir bilgi bulunmasada başrol oyuncularının Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ olacağı yönündeki iddialar dizinin kısa sürede duyulmasına katkı sağladı.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in ise yeni sezonda Kral Kaybederse isimli dizide oynayıp oynamayacağı hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ayrıca ikilinin dizide hangi karakterleri canlandıracağı da netleşmedi.
KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?
Kral Kaybederse, ilişkide bağımlılık ve narsistik kişilik bozukluğunun çocukluk temellerini ortaya döken bir roman. Gerçek karakterler ve yaşanmış olaylardan yola çıkan Kral Kaybederse romanı; Kenan adında iyi görünümlü, narsist ve vurdumduymaz bir adamın çocukluğundan bugüne karakterini şekillendiren şartları anlatıyor. Tüm kadınların etrafında pervane olduğu bu adam, yıkılmaz zannettiği egosunu bir anda yerle bir edilmiş halde buluyor. Ve çaresizliği onu bir psikiyatriste danışmaya sevk ediyor.