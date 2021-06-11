Cansu Tosun’da cesur pozlar! Gören dönüp bir daha baktı… Erkan Kolçak Köstendil'in eşinden gelen 'doğum kilolarından kurtuldum' pozları magazin gündemine bomba gibi düştü. Son olarak Çukur dizisinde Vartolu Sadettin karekteri ile izleyici karşısına çıkan Erkan Kolçak Köstendil, dizinin final yapması ile birlikte soluğu eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel ile birlikte soluğu Antalya'da aldı. Ailesi ile birlikte tatil yapan çiftten Cansu Tosun Instagram pozlarıyla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz temmuz ayında oğlu Marsel'i kucağına alan Tosun'un doğum kilolarından kurtulduğunu gören takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi.