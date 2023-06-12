Caner Toygar evlendi düğüne Esra Erol'un eşi Ali Özbir damgasını vurdu! İşte o anlar...

Bir dönemin, izleyenleri ekran başına kilitleyen programıydı Gelinim Olur Musun ve türevleri... Gelin ve damat adaylarının bir evde toplandığı programda herkes gönlüne göre bir eş arıyordu. O furyanın belki de en özel iki ismi Tülin Koca ve Caner Toygar'dı. Yarışma sonrasında da olaylı devam eden aşk yine olaylı bir şekilde sona ermişti. Caner Toygar sonrasında kendi kariyerine devam ederken, Tülin Koca adeta sırra kadem basmıştı. Şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Caner Toygar önceki gün 2. kez dünya evine girdi. Düğüne ise Esra Erol'un eşi Ali Özbir damgasını vurdu. Bakın neden...