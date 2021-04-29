RAMAZAN İMSAKİYE
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Can Yaman aldatıldı! Sevgilisi Diletta Leotta, Ryan Friedkin'le dudak dudağa yakalandı

Can Yaman aldatıldı! Sevgilisi Diletta Leotta, Ryan Friedkin'le dudak dudağa yakalandı
29.04.2021 17:35
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Can Yaman'a büyük şok! İtalyan sevgilisi Diletta Leotta milyarder Ryan Friedkin dudak dudağa görüntülendi! Erkenci Kuş ve Dolunay dizileriyle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken "Gerçek mi? Reklam mı" sorularını da beraberinde getirmişti. Ünlü çiftten Can Yaman ise sevgilisine evlilik teklifi ederek reklam iddialarını yalanlamıştı. Ancak Can Yaman ile Diletta Leotta cephesinde beklenmedik bir olay yaşandı. Leotta dün İtalyan milyarder Ryan Friedkin ile öpüşürken görüntülendi. İşte detaylar…


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