RAMAZAN İMSAKİYE
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Can Yaman’a soğuk duş! Görenler inanamadı İtalyan spiker Diletta Leotta ile Ryan Friedkin dudak dudağa yakalandı

Can Yaman'a büyük şok! İtalyan sevgilisi Diletta Leotta milyarder Ryan Friedkin dudak dudağa görüntülendi! Erkenci Kuş ve Dolunay dizileriyle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken "Gerçek mi? Reklam mı" sorularını da beraberinde getirmişti. Ünlü çiftten Can Yaman ise sevgilisine evlilik teklifi ederek reklam iddialarını yalanlamıştı. Ancak Can Yaman ile Diletta Leotta cephesinde beklenmedik bir olay yaşandı. Leotta dün İtalyan milyarder Ryan Friedkin ile öpüşürken görüntülendi. İşte detaylar…

29.04.2021 01:25 - Son Güncelleme: 29.04.2021 01:58
Can Yaman’a soğuk duş! Görenler inanamadı İtalyan spiker Diletta Leotta ile Ryan Friedkin dudak dudağa yakalandı

Erkenci Kuş ve Dolunay dizileriyle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Can Yaman, geçen aylarda İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Can Yaman’a soğuk duş! Görenler inanamadı İtalyan spiker Diletta Leotta ile Ryan Friedkin dudak dudağa yakalandı

İkilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken "Gerçek mi? Reklam mı" sorularını da beraberinde getirmişti. Can Yaman ise Diletta Leotta'ya evlilik teklifi ederek adeta iddiaları yalanlamıştı.

Can Yaman’a soğuk duş! Görenler inanamadı İtalyan spiker Diletta Leotta ile Ryan Friedkin dudak dudağa yakalandı

Ancak Can Yaman ile Diletta Leotta cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Diletta Leotta dün İtalyan milyarder Ryan Friedkin ile öpüşürken görüntülendi.

Can Yaman’a soğuk duş! Görenler inanamadı İtalyan spiker Diletta Leotta ile Ryan Friedkin dudak dudağa yakalandı

Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyaya damga vururken Can Yaman'ın vereceği tepki merak konusu oldu.

Can Yaman’a soğuk duş! Görenler inanamadı İtalyan spiker Diletta Leotta ile Ryan Friedkin dudak dudağa yakalandı

İşte İtalyan spiker Diletta Leotta milyarder Ryan Friedkin'in o fotoğrafı…