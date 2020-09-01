Haberler Galeri Magazin Can Bonomo'ya sosyal medyada tepki yağıyor: Gavatlığın 2020 adı modern olmuş! Eski sevgililer ve yeni eşlerin tatili...

Can Bonomo'ya sosyal medyada tepki yağıyor: Gavatlığın 2020 adı modern olmuş! Eski sevgililer ve yeni eşlerin tatili...

Eski sevgililer ve yeni eşlerin birlikte tatili, Ağustos ayında magazin gündeminde yerini almasıyla büyük tepki almıştı. Can Bonomo, olay tatille ilgili ilk kez konuştu. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Can Bonomo, eşi Öykü Karayel, eski sevgilisi Bartu Küçükçağlayan ve eşi Merve Özgüle ile çıktığı tatil hakkında, "2020 yılındayız ne var bunda" dedi. Eşinin 7 yıl önce sevgili olduğu Bartu Küçükçağlayan hakkında, "Bartu benim çok yakın bir arkadaşım." diyen Can Bonomo'ya sosyal medyadan gelen tepkiler ağır oldu.

01.09.2020 18:04 - Son Güncelleme: 01.09.2020 18:25
Can Bonomo'ya sosyal medyada tepki yağıyor: Gavatlığın 2020 adı modern olmuş! Eski sevgililer ve yeni eşlerin tatili...

ESKİ SEVGİLİLER VE YENİ EŞLER BULUŞTU

Öykü Karayel ile şarkıcı eşi Can Bonomo, Bartu Küçükçağlayan ve eşi Merve Özgüle ile tatile çıkmıştı. Eski sevgililerin eşleriyle birlikte tatil yapması, magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından olmuştu. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Can Bonomo, olay yaratan tatille ilgili açıklama yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Can Bonomo'ya sosyal medyada tepki yağıyor: Gavatlığın 2020 adı modern olmuş! Eski sevgililer ve yeni eşlerin tatili...

"BARTU BENİM YAKIN ARKADAŞIM"

Ünlü şarkıcı muhabirlerin tatili sorması üzerine "Evet birlikte tatile çıktık. Bir şey söylemeye gerek yok." dedi.

Can Bonomo'ya sosyal medyada tepki yağıyor: Gavatlığın 2020 adı modern olmuş! Eski sevgililer ve yeni eşlerin tatili...

"2020 YILINDAYIZ"

"2020 yılındayız." diye tepki gösteren Can Bonomo, sözlerine "Bartu benim çok yakın bir arkadaşım. Çok samimiyiz. Öykü ise canım, eşim benim. Bu hayattaki en sevdiğim insan." diye devam etti.

Öykü Karayel ve Bartu Küçükçağlayan'ın 7 yıl önce bir birlikteliği olmuştu.

Can Bonomo'ya sosyal medyada tepki yağıyor: Gavatlığın 2020 adı modern olmuş! Eski sevgililer ve yeni eşlerin tatili...

İşte çok konuşulan tatil fotoğrafı ve Can Bonomo'ya gelen sosyal medya tepkileri...

Can Bonomo'ya sosyal medyada tepki yağıyor: Gavatlığın 2020 adı modern olmuş! Eski sevgililer ve yeni eşlerin tatili...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğluyla aynı dizideymiş! Meğer özbeöz oğluymuş...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğluyla aynı dizideymiş! Meğer özbeöz oğluymuş...