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Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes mayolu pozlarıyla gündem oldu

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes mayolu pozlarıyla gündem oldu
27.09.2021 16:48
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Müge Anlı | CANLI YAYIN İZLE

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisine bakın! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile adını duyuran ve şimdilerde Camdaki Kız dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hamza Yazıcı, geçen aylarda Şenay Forbes ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yazıcı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şenay Forbes, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Mayolu pozlarını art arda yayınlayan Fobes, yaza veda paylaşımıyla çok konuşuldu. İşte Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...


Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisine bakın! Şenay Forbes mayolu pozlarını yayınladı yaza veda pozları çok konuşuldu

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