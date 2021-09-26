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Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisine bakın! Şenay Forbes mayolu pozlarını yayınladı yaza veda pozları çok konuşuldu

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisine bakın! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile adını duyuran ve şimdilerde Camdaki Kız dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hamza Yazıcı, geçen aylarda Şenay Forbes ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yazıcı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şenay Forbes, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Mayolu pozlarını art arda yayınlayan Fobes, yaza veda paylaşımıyla çok konuşuldu. İşte Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...

26.09.2021 15:56 - Son Güncelleme: 26.09.2021 15:56
Camdaki Kız’ın Tako’su Hamza Yazıcı’nın sevgilisine bakın! Şenay Forbes mayolu pozlarını yayınladı yaza veda pozları çok konuşuldu

Camdaki Kız dizisinde 'Tako' karakterini canlandıran oyuncu Hamza Yazıcı, geçen aylarda Şenay Forbes ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yazıcı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şenay Forbes, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

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Camdaki Kız’ın Tako’su Hamza Yazıcı’nın sevgilisine bakın! Şenay Forbes mayolu pozlarını yayınladı yaza veda pozları çok konuşuldu

Yaz boyunca yaptığı paylaşımlarla ara ara gündem olan Forbes, son yayınladığı pozlarla yine çok konuşuldu.

Camdaki Kız’ın Tako’su Hamza Yazıcı’nın sevgilisine bakın! Şenay Forbes mayolu pozlarını yayınladı yaza veda pozları çok konuşuldu

Şenay Forbes, mayolu pozlarını peş peşe Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Camdaki Kız’ın Tako’su Hamza Yazıcı’nın sevgilisine bakın! Şenay Forbes mayolu pozlarını yayınladı yaza veda pozları çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Camdaki Kız’ın Tako’su Hamza Yazıcı’nın sevgilisine bakın! Şenay Forbes mayolu pozlarını yayınladı yaza veda pozları çok konuşuldu

"Bitti" notuyla arka arkaya yazdan kareler paylaşan Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı.

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