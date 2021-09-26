Camdaki Kız’ın Tako’su Hamza Yazıcı’nın sevgilisine bakın! Şenay Forbes mayolu pozlarını yayınladı yaza veda pozları çok konuşuldu

Camdaki Kız dizisinde 'Tako' karakterini canlandıran oyuncu Hamza Yazıcı, geçen aylarda Şenay Forbes ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yazıcı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şenay Forbes, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.