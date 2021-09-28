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ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Eylül 2021 Salı bugünkü programı izle

ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Eylül 2021 Salı bugünkü programı izle
28.09.2021 10:11 - Son Güncelleme: 28.09.2021 10:13
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ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Eylül 2021 Salı bugünkü programı izle! Müge Anlı Atv canlı yayında yine birbirinden ilginç olaylar ele alınıyor. Hatay'daki vahşi cinayet! Tesadüf mü planlı mı? Şüpheler, gerçekler, ihtimaller! Kafa karıştıran telefon sinyali! Şen kardeşler cinayetinde çember daralıyor! İşte ele alınan konulara dair Müge Anlı'nın 28 Eylül 2021 tarihli bugünkü programı...


Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluştu. Müge Anlı Atv canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.

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