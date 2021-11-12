Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu ile Burcu Biricik arasındaki gerçek ortaya çıktı! Meğer bu ikili...

Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik ile güzel bir sinerji yakalamış olacak ki yeni dizi Camdaki Kız dizisinde de başrol paylaşıyorlar. Sesi ile de büyülen genç isim, Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşuyor. Dikkat çeken isim,1991 yılında Rize'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünde tamamladı. Oyunculuğunun ve şarkıcılık da yapan Feyyaz Şerifoğlu, 'Gidene' adlı ilk single şarkısını 2020 yılında online müzik marketlerde dinleyenlerin beğenisine sundu.