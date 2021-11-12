Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ile Burcu Biricik arasındaki gerçek ortaya çıktı! Meğer bu ikili...
Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladığı daha ilk bölümünden izleyicinin sosyal medyada sıkça konuştuğu dizilerden biri haline gelen Camdaki Kız, kısa sürede bir fenomene dönüştü. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu kadınların yeni gözdesi. 1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız öncesinde yine Burcu Biricik'le Kırmızı Oda'da rol aldı ve kariyerindeki patlamayı yaşadı. Feyyaz Şerifoğlu hakkında araştırma yapanlar Ajda Pekkan'ın solistliğini yaptığını görünce şaşıp kalmıştı. Hakkında en çok merak edilen detaylardan biri de boyu. Özellikle Burcu Biricik ile aralarındaki fark oldukça şaşırtıcı. İşte başta Feyyaz Şerifoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen boyları...
12.11.2021 09:16
- Son Güncelleme: 12.11.2021 09:19
Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik ile güzel bir sinerji yakalamış olacak ki yeni dizi Camdaki Kız dizisinde de başrol paylaşıyorlar. Sesi ile de büyülen genç isim, Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşuyor. Dikkat çeken isim,1991 yılında Rize'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünde tamamladı. Oyunculuğunun ve şarkıcılık da yapan Feyyaz Şerifoğlu, 'Gidene' adlı ilk single şarkısını 2020 yılında online müzik marketlerde dinleyenlerin beğenisine sundu.