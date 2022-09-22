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Survivor Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen istismar itirafı!

Survivor Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen istismar itirafı!
22.09.2022 18:35 - Son Güncelleme: 22.09.2022 18:41

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Survivor Nagihan Karadere'den istismar itirafı! Survivor tarihinin en çok konuşulan yarışmacılarından biriydi Nagihan Karadere... Üst düzey başarılı bir performansı olan Nagihan Karadere aynı zamanda sivri çıkışlarıyla da biliniyor. Survivor 2022 All-Star'a performansıyla damga vuran Nagihan Karadere sevgisiz kaldığını söylediği çocukluğunu, hayatını kararttığını anlattığı olayı, ilk gençliğini, ailesini, hep güçlü kalmak zorunda olduğu kariyerini, evliliğini, boşanmasını, anneliğini anlattı. İşte Survivor Nagihan Karadere'den herkesi şaşkına çevirecek sözler.

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