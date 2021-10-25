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Camdaki Kız 17. bölüm fragmanı: O uçkuru gevşek Sedat’ı nasıl bağlayacak bu kız eve?

Camdaki Kız 17. bölüm fragmanı: O uçkuru gevşek Sedat’ı nasıl bağlayacak bu kız eve?
25.10.2021 17:41
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Camdaki Kız 17. bölüm fragmanı nefes kesti! Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ortalık alev aldı. Son bölümde de fırtınalar estiren Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız’ın 17. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Feride, Sedat'ın açığını yakaladığı günden itibaren sır küpü haline gelir. Nalan, iyi tanıdığı annesinin bir şeyler sakladığından adı gibi emindir. Bu sırada, köşkteki skandaldan kurtulduğunu düşünen Sedat, babası Rafet'in şok kararıyla sarsılır. İşte Camdaki Kız 17. bölüm fragmanı... TIKLA-İZLE

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