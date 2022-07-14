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Çağla Şikel'den tenis şovu! Fit fiziğiyle kendine hayran bıraktı

Çağla Şikel'den tenis şovu! Fit fiziğiyle kendine hayran bıraktı
14.07.2022 23:54 - Son Güncelleme: 14.07.2022 23:54

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1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, aynı sene Miss World yarışmasında Avrupa Güzeli seçildi. Yarışmanın ardından oyunculuk ve sunuculuk kariyeri başlayan Şıkel, aşk hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Şıkel, özellikle yaklaşık 4 sene aşk yaşadığı ve 2008'te nikah masasına oturduğu şarkıcı Emre Altuğ ile yaptığı evlilikle çok konuşuldu. 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu Altuğ'dan Uzay ile Kuzey adından iki evladı olan Şıkel, geçen günlerde ünlü şarkıcının röportajıyla gündem oldu. Altuğ'un eski eşi için sarf ettiği "Arkadaş değiliz" sözleri üzerine tüm gözlerin çevrildiği Şıkel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Şıkel, "Seni hem sevdim hem senden nefret ettim" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte detaylar...

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