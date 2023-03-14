Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli ile aşkını anlattı! 8 yıl sonra kalbini ona açmıştı, bir an olsun ayrılmayan çift çok mutlu. Çağla Şıkel ile 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Ancak Şıkel son dönemde sevgilisi Nail Gönenli ile gündemde. Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, şimdilerde Nail Gönenli ile boy gösteriyor. Aşkları tam gaz devam eden ikili önceki akşam Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının, "Çağla Hanım uzun yıllar sonra bir ilişkiye başladınız. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna ünlü isim bakın ne yanıt verdi.