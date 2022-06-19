Haberler Magazin Videoları Çağla Şıkel ''sen affetsen ben affetmem'' deyip paylaştı! O halleri sosyal medyayı salladı

Çağla Şıkel ''sen affetsen ben affetmem'' deyip paylaştı! O halleri sosyal medyayı salladı

Çağla Şıkel ''sen affetsen ben affetmem'' deyip paylaştı! O halleri sosyal medyayı salladı
19.06.2022 23:52 - Son Güncelleme: 19.06.2022 23:54

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:42
Merve Özbey karnı burnunda...
Magazin 01:50
Kerem Bürsin’den olay poz!
Magazin 01:23
Dinçer Çekmez’in Atla Gel...
Magazin 00:33
Seray Sever ‘’kızlarımızın ilk...
Magazin 02:02
Emre Altuğ'dan yıllar sonra...
Magazin 00:16
Yalnızlar teknesi!
Magazin 00:10
Eda Taşpınar'dan vücut şov!
Magazin 00:48
"Ego Yaman!" Muhabirler...
Magazin 04:53
Survivor All Star'da adaya...
Magazin 00:30
Cansu Dere’de ilişki...
Magazin 00:07
Seda Sayan ve eşi Çağlar...
Magazin 00:59
Aydemir Akbaş’tan çok...

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evlat sahibi olmuştu. 7 yıl aynı yastığa baş koyan ikili, 2015 yılında ise evliliklerini sonlandırmıştı. Eski eşler, geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ'un evlilikleri üzerine yaptığı açıklama üzerine tekrar gündeme gelmiş ve küçük oğulları Uzay'ın annesinin odasıyla ilgili anısıyla uzun süre adlarından söz ettirmişti. Emre Altuğ'un "arkadaş değiliz" dediği Çağla Şıkel, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Spor salonundan paylaşım yapan Şıkel'in "Sen affetsen ben affetmem" sözleri dikkat çekti. İşte Çağla Şıkel'in çok konuşulan o paylaşımı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA