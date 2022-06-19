Çağla Şıkel ''sen affetsen ben affetmem'' deyip paylaştı! O halleri sosyal medyayı salladı

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evlat sahibi olmuştu. 7 yıl aynı yastığa baş koyan ikili, 2015 yılında ise evliliklerini sonlandırmıştı. Eski eşler, geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ'un evlilikleri üzerine yaptığı açıklama üzerine tekrar gündeme gelmiş ve küçük oğulları Uzay'ın annesinin odasıyla ilgili anısıyla uzun süre adlarından söz ettirmişti. Emre Altuğ'un "arkadaş değiliz" dediği Çağla Şıkel, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Spor salonundan paylaşım yapan Şıkel'in "Sen affetsen ben affetmem" sözleri dikkat çekti. İşte Çağla Şıkel'in çok konuşulan o paylaşımı...