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Müge Anlı SON DAKİKA! Bu kez kendi itiraf etti: Evleniyor!

Müge Anlı SON DAKİKA! Bu kez kendi itiraf etti: Evleniyor!
20.06.2022 10:25 - Son Güncelleme: 20.06.2022 11:22

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Müge Anlı SON DAKİKA evlilik itirafı... ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ekranları kasıp kavuran araştırmacı gazeteci Müge Anlı 20 HAZİRAN 2022 tarihli programına kendi özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Müge Anlı bu kez kendi itiraf etti ve evleneceğini açıkladı. İşte Müge Anlı'nın evlilik açıklaması...

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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı özel açıklamalarda bulundu. Anlı yeni sezonda evleneceğini duyurdu.

İşte Müge Anlı'nın açıklamaları:

"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!

Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde midafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim. "

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