Çağla Şıkel aşk iddialarına son noktayı koydu: ''İnanılmaz''

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel geçtiğimiz aylarda Edis'in kulisinde ortaya çıkmıştı. Hatta o dönem Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'la anılan Çağla Şıkel, "Edis'in kulisi" notuyla paylaştığı fotoğrafla dikkat çekmişti. Daha sonra yine ünlü popçuyla görüntülenen Çağla Şıkel "Yeni bir aşk mı?" sorularını yanıtsız bırakmıştı. Son olarak Edis'in Çağla Şıkel'e evlilik teklifi iddia edilmişti. Tüm bu süreçte sessizliğini koruyan Çağla Şıkel ilk kez bu iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...