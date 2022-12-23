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Çağla Şıkel aşk iddialarına son noktayı koydu: ''İnanılmaz''

Çağla Şıkel aşk iddialarına son noktayı koydu: ''İnanılmaz''
23.12.2022 09:13 - Son Güncelleme: 23.12.2022 09:18

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Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel geçtiğimiz aylarda Edis'in kulisinde ortaya çıkmıştı. Hatta o dönem Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'la anılan Çağla Şıkel, "Edis'in kulisi" notuyla paylaştığı fotoğrafla dikkat çekmişti. Daha sonra yine ünlü popçuyla görüntülenen Çağla Şıkel "Yeni bir aşk mı?" sorularını yanıtsız bırakmıştı. Son olarak Edis'in Çağla Şıkel'e evlilik teklifi iddia edilmişti. Tüm bu süreçte sessizliğini koruyan Çağla Şıkel ilk kez bu iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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"İNANILMAZ HABERLER BUNLAR"

Muhabirlerin, "Adınız bir süredir Edis ile anılıyor. Hatta size evlenme teklifi ettiğine dair iddialarda çıktı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusunu bu sefer yanıtsız bırakmayan Şıkel, şu ifadeleri kullandı:

Yok, arkadaşım. İnanılmaz haberler bunlar. Gerçekten de inanıyorlar buna. Sesimi çıkartmıyorum çünkü komik yani. Kendisi ile arkadaşız.

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