Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Ayanoğlu estetiksiz haliyle sosyal medyada olay oldu!

Bir dönemin fenomen evlilik programı Kısmetse Olur, bu kez Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla, Youtube'da ekranlara geri döndü. Tanıtım videoları dönmeye başlar başlamaz çok konuşulmaya başlayan Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları da merakla araştırılıyor. Onlardan biri de Cansel Ayanoğlu. Pembeye olan düşkünlüğü, maddiyata önem vermesini açıklaması ve damat adayı Oğulcan'la yakınlaşması derken Cansel Ayanoğlu çok konuşulan bir isim haline dönerken bir kızı olduğu gerçeği bir kez daha şaşırtmıştı. Cansel Ayanoğlu bu kez estetiksiz haliyle gündemde.