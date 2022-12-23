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Merve Boluğur’un eski eşi Mert Aydın Survivor iddialarını doğruladı

Merve Boluğur’un eski eşi Mert Aydın Survivor iddialarını doğruladı
23.12.2022 09:32 - Son Güncelleme: 23.12.2022 09:32

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Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın 53 gün süren evliliği neden bitti sorusu günlerdir magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Mert Aydın'ın evliliklerinin 6.gününde annesinin evine gittiği, ameliyatı sonrası Merve Boluğur'un eşinin yanında olmadığı iddia edilmişti. Ekrana dönüp dönmeyeceği merak edilen Merve Boluğur hakkında flaş bir iddia ortaya atılmış, Survivor'a gideceği haberi kulaktan kulağa yayılmıştı. Sonrasında da eski eşi Mert Aydın'ın da Survivor yolcusu olduğu haberi çok konuşulmuştu. Nitekim iddialar doğru çıktı.

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