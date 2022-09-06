Çağla Şıkel 'annem' deyip peş peşe paylaştı! Annesiyle olan pozlarına yorum yağdı

Çağla Şıkel, 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci seçilmesinin ardından şöhret basamaklarını hızla tırmandı ve mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk ile sunuculuğu da ekledi. İş hayatının yanı sıra yaşadığı aşklarla da çok konuşulan Şıkel, özellikle 2008'te nikah masasına oturduğu Emre Altuğ ile evliliğiyle sık sık magazin manşetlerini süsledi. 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu Altuğ'dan Kuzey ve Uzay adında iki evladı olan ünlü model, iş ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Annesi ile havuz kenarında verdiği pozları yayınlayan Şıkel, kısa sürede gündem oldu. Ünlü modelin anne-kız pozlarına ilk yorum ise Esra Erol'dan geldi. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı...