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Seda Sayan biricik eşi Çağlar Ökten’le muhabbet ederken birden küplere bindi: Kafasını ayrı ezerim, gövdesini ayrı

Seda Sayan biricik eşi Çağlar Ökten’le muhabbet ederken birden küplere bindi: Kafasını ayrı ezerim, gövdesini ayrı
25.07.2022 21:52 - Son Güncelleme: 25.07.2022 21:53

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Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Çift, düğünlerinden hemen sonra balayı için soluğu Paris'te almıştı. Yaklaşık üç ay önce evlendiği eşi Çağlar Ökten ile dünya turuna çıkan şarkıcının Yunanistan'ın Mikonos Adası oldu. Romantik tatillerinden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen çift, aşk dolu pozlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi. Ancak çift, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Çağlar Ökten'in "hamam böceği" muhabbeti eşi Seda Sayan'ı kızdırdı. İşte o anlar...

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