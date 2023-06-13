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Burcu Özberk terastan ‘’sonunda’’ deyip paylaştı!

Burcu Özberk terastan ‘’sonunda’’ deyip paylaştı!
13.06.2023 10:49 - Son Güncelleme: 13.06.2023 10:50

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33 yaşındaki Burcu Özberk "Sonunda" deyip paylaştı! Sosyal medyayı aktif kullanan Özberk, Instagram hesabından paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor. Bir önceki gün de duştan sonra banyoda verdiği pozlarla çok konuşululmuştu. Ünlü isim bu kez attığı story ile gündeme geldi. Güneşin Kızları, Afili Aşk, Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde rol alan oyuncu Hande Erçel'in yakın arkadaşı olarak da biliniyor. Birlikte sık sık kameralara yansıyan arkadaşlar sosyal medyada paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. İşte Burcu Özberk'in o son paylaşımı...

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