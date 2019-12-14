Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan'ın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Karan bebek... 14.12.2019 17:46

Kuruluş Osman dizisi ile ekranlara dönen Burak Özçivit ve kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'in evlilikleri Türkiye'nin gıpta ile baktığı evliliklerden biri. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti ilk çocuklarını geçtiğimiz aylarda kucaklarını almış, Karan adını vermişti. Özel hayatları herkes tarafından merak edilen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan merak ediliyordu. Ünlü çift Karan'ın yüzünü özellikle saklıyordu. Ve nihayet bu kural bozuldu. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti çocukları Karan'ın yüzünü ilk kez gösterdi. İşte Karan bebek...