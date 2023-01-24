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Bülent Şakrak’ın ilk eşi bakın hangi ünlü oyuncu! Gören şaştı kaldı

Bülent Şakrak’ın ilk eşi bakın hangi ünlü oyuncu! Gören şaştı kaldı
24.01.2023 08:36 - Son Güncelleme: 24.01.2023 08:36

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Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, boşanma iddialarıyla gündem olmuş ve sevenlerini şaşırtmıştı. Evliliklerinde 7 yılı geride bırakan ünlü çiftten Şakrak, "Allah aşkına yapmayın. Her şey yolunda" diyerek iddiaları yalanladı. Boşanma iddialarıyla gündeme gelen Şakrak'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Bülent Şakrak'ın 4 yıl evli kaldığı ünlü oyuncu kimmiş...

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