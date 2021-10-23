Bu kez yaş farkı 39! İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi kim? İşte Tatlıses'in Heidi ve dedesini andıran fotoğrafında ki gizli isim...

Geçtiğimiz günlerde oğlu İdo Tatlıses'i evlendiren İbrahim Tatlıses gündemden düşmüyor. İbrahim Tatlıses önceki gün sevgilisiyle el ele fotoğraf paylaşmıştı. Herkes bu fotoğraftaki kişinin 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya olduğunu düşünüyordu. Ancak ortaya bambaşka bir iddia ortaya atıldı. Tatlıses'in, Karakaya'dan sessiz sedasız ayrıldığı ve yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Tatlıses'in önceki gün paylaştığı karedeki genç kadının yeni sevgilisi olduğu öne sürülürken, ilişkinin detayları da ortaya çıktı.