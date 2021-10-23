İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı bu sefer ki 39 yaş küçük! Gülçin Karakaya'dan sonra Heidi ve dedesine benzetilen sevgilisi...
Geçtiğimiz günlerde oğlu İdo Tatlıses'i evlendiren İbrahim Tatlıses gündemden düşmüyor. İbrahim Tatlıses önceki gün sevgilisiyle el ele fotoğraf paylaşmıştı. Herkes bu fotoğraftaki kişinin 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya olduğunu düşünüyordu. Ancak ortaya bambaşka bir iddia ortaya atıldı. Tatlıses'in, Karakaya'dan sessiz sedasız ayrıldığı ve yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Tatlıses'in önceki gün paylaştığı karedeki genç kadının yeni sevgilisi olduğu öne sürülürken, ilişkinin detayları da ortaya çıktı.
İbrahim Tatlıses ile 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'nın ayrıldığı iddiası gündem oldu. İkilinin sessiz sedasız ayrıldığı, Tatlıses'in yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.
İBRAHİM TATLISES İLE GÜLÇİN KARAKAYA NEDEN AYRILDI?
İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ın ayrıldıkları iddia edildi. İkili arasındaki aşk çok konuşulmuştu. 7 çocuğu ve 9 torunu olan Tatlıses, sevgilisi Karakaya ile evlendiğini söylemiş, daha sonra da geri adım atarak, Karakaya'nın kendisine çok iyi baktığını ve aralarında çok güçlü bir bağ olduğunu anlatmıştı.
Sevgilisi Gülçin Karakaya ile el ele pozunu yayınladığı düşünülen Tatlıses, "Deniz kenarında bazı evler vardır; ya lebiderya, bizimki de lebi orman" mesajını yazdı. Ancak işin aslı bambaşka çıktı.