İbrahim Tatlıses’in yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı bu sefer ki 39 yaş küçük! Gülçin Karakaya’dan sonra Heidi ve dedesine benzetilen sevgilisi...

İBRAHİM TATLISES İLE GÜLÇİN KARAKAYA NEDEN AYRILDI?

İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ın ayrıldıkları iddia edildi. İkili arasındaki aşk çok konuşulmuştu. 7 çocuğu ve 9 torunu olan Tatlıses, sevgilisi Karakaya ile evlendiğini söylemiş, daha sonra da geri adım atarak, Karakaya'nın kendisine çok iyi baktığını ve aralarında çok güçlü bir bağ olduğunu anlatmıştı.