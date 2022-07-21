Haberler Magazin Videoları Bombayı patlattı! Leyla Lydia Tuğutlu Ceyhun Ergün ile gizlice evlendi

Bombayı patlattı! Leyla Lydia Tuğutlu Ceyhun Ergün ile gizlice evlendi

Bombayı patlattı! Leyla Lydia Tuğutlu Ceyhun Ergün ile gizlice evlendi
21.07.2022 12:46

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:57
Aleyna Tilki’den olay itiraf!
Magazin 01:16
Hakan Ural ‘’Allah var gam...
Magazin 00:27
Ebru Şahin'den peş peşe...
Magazin 00:15
Ebru Polat ''yeni uyandım''...
Magazin 00:03
Yağmur Tanrısevsin kumsaldan...
Magazin 02:20
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın...
Magazin 00:51
Murat Boz’dan aşk iddialarına...
Magazin 00:53
Hakan Ural’ın annesi bakın kim...
Magazin 00:17
Ölümden döndü! Korku dolu...
Magazin 00:12
İkinci kez anne olan Sinem'den...
Magazin 00:23
CHP'li başkan Sibel Can...
Magazin 00:15
Pelin Öztekin’den bikinili...

Leyla Lydia Tuğutlu, uzun zamandır aşk yaşadığı Ceyhun Ergün ile gizlice evlendiğini açıkladı. Güzel oyuncu düğünün de Almanya'da gerçekleştiğini duyurdu.

Magazin Videoları

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu müjdeyi verdi.

Uzun zamandır Ceyhun Ergün ile aşk yaşayan oyuncu, önceki akşam katıldığı bir davette şu itirafı yaptı:

"Şu anda söylemek istiyorum artık, pandemi öncesinde ben evlilik teklifimi zaten almıştım. Geçtiğimiz aylarda Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün ile hızlıca evlendik ve geldik."

ALMANYA'DA MÜTEVAZI DÜĞÜN
İtalya'da evlilik teklifi aldığını söyleyen Tuğutlu, sözlerini sürdürdü:

"Hızlıca hazırlamış, yüzüğü seçmiş çok da beğendim ve hoşuma gitti." Leyla Lydia Tuğutlu, müsait bir zamanda da İstanbul'da kutlama yapacaklarını açıkladı.

SON DAKİKA