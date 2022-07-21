Bombayı patlattı! Leyla Lydia Tuğutlu Ceyhun Ergün ile gizlice evlendi

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu müjdeyi verdi.

Uzun zamandır Ceyhun Ergün ile aşk yaşayan oyuncu, önceki akşam katıldığı bir davette şu itirafı yaptı:

"Şu anda söylemek istiyorum artık, pandemi öncesinde ben evlilik teklifimi zaten almıştım. Geçtiğimiz aylarda Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün ile hızlıca evlendik ve geldik."

ALMANYA'DA MÜTEVAZI DÜĞÜN

İtalya'da evlilik teklifi aldığını söyleyen Tuğutlu, sözlerini sürdürdü:

"Hızlıca hazırlamış, yüzüğü seçmiş çok da beğendim ve hoşuma gitti." Leyla Lydia Tuğutlu, müsait bir zamanda da İstanbul'da kutlama yapacaklarını açıkladı.