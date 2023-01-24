Bomba iddia! Özcan Deniz ile Samar Dadgar gizlice evlendi!

Özcan Deniz ile Samar Dadgar gizlice evlendi! Annesi 'Özcan'ın evliliğini istemiyorum duysun bunu' demişti o görüntüler ifşa oldu. Çocuğunun annesi Feyza Aktan ile velayet savaşıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, kendisinden 21 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyordu. Bir süre önce Dadgar'ın parmağındaki yüzük dikkat çekmişti. Anne Kadriye Deniz ise oğlunun evlenmesine karşı olduğunu açık açık ifade etmişti. Yaşananların ardından kesenin ağzını açan Özcan Deniz hem annesi hem de sevgilisi için İstanbul Zekeriyaköy'de 4 villanın yer aldığı butik bir site satın almıştı. Haftalardır gündeme gelmeyen ünlü çiftle ilgili bugün gündeme bomba gibi düşen evlilik iddiası ve ortaya sunulan kanıtlar şoke etkisi yarattı.