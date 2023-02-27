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Haberler Magazin Buğra Gülsoy ile eşi Nilüfer Gürbüz'den üzen haber! 'Zaman zaman üzüyorum' diyerek itiraf etmişti 5 yıllık evlilikte boşanma nedeni...

Buğra Gülsoy ile eşi Nilüfer Gürbüz'den üzen haber! 'Zaman zaman üzüyorum' diyerek itiraf etmişti 5 yıllık evlilikte boşanma nedeni...

Buğra Gülsoy ile eşi Nilüfer Gürbüz'den üzen haber! 'Zaman zaman üzüyorum' diyerek itiraf etmişti... 5 yıllık evlilikte boşanma nedeni de ortaya çıktı. Buğra Gülsoy, katıldığı bir programda "Aşkın geçici olduğunu düşünüyorum" diyerek dikkat çeken itiraflarda bulunmuştu. "Nilüfer dünyanın en troll insanı&hellip; Ben çok sıkıcı biriyim, derin depresyonlarım oluyor. Onları zaman zaman üzüyorum" diyen Buğra Gülsoy ile eşinden gelen ayrılık haberi ikilinin sevenlerini üzdü. 2011 - 2012 yılları arasında Burcu Kara ile evlenen ve 2018 yılında ikinci evliliğini Nilüfer Gürbüz ile gerçekleştiren Buğra Gülsoy'un Cem adında bir erkek evladı var.

27.02.2023 16:20 - Son Güncelleme: 27.02.2023 16:34
Buğra Gülsoy ile eşi Nilüfer Gürbüz’den üzen haber! ’Zaman zaman üzüyorum’ diyerek itiraf etmişti 5 yıllık evlilikte boşanma nedeni...

Buğra Gülsoy ile eşi Nilüfer Gürbüz'den üzen haber! 'Zaman zaman üzüyorum' diyerek itiraf etmişti 5 yıllık evlilikte boşanma nedeni de ortaya çıktı.

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Buğra Gülsoy ile eşi Nilüfer Gürbüz’den üzen haber! ’Zaman zaman üzüyorum’ diyerek itiraf etmişti 5 yıllık evlilikte boşanma nedeni...

Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz çifti hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Buğra Gülsoy ile 2018 yılında nikah masasına oturduğu Nilüfer Gürbüz'ün evlilikleri bitiyor.

Buğra Gülsoy ile eşi Nilüfer Gürbüz’den üzen haber! ’Zaman zaman üzüyorum’ diyerek itiraf etmişti 5 yıllık evlilikte boşanma nedeni...

İddiaya göre; nisan ayında 4 yaşına girecek olan Cem adında bir oğulları olan çift aldıkları ortak kararla evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmeye hazırlanıyor.

Buğra Gülsoy ile eşi Nilüfer Gürbüz’den üzen haber! ’Zaman zaman üzüyorum’ diyerek itiraf etmişti 5 yıllık evlilikte boşanma nedeni...

Aynı evde yaşayan çiftin uzun süredir beraber değil, tek başlarına sosyal ortamlar katılması dikkat çekiyordu. Yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle evliliklerini yürütemeyen çift, oğulları için arkadaşça görüşmeye devam edecek.

Buğra Gülsoy ile eşi Nilüfer Gürbüz’den üzen haber! ’Zaman zaman üzüyorum’ diyerek itiraf etmişti 5 yıllık evlilikte boşanma nedeni...

"DERİN DEPRESYONLARIM OLUYOR"

Buğra Gülsoy geçen aylarda Ceyda Düvenci'nin programına konuk olmuş ve "Aşkın geçici olduğuna inanıyorum, geriye kalan sevgi olunca ilişki uzun sürüyor. Bizim de Nilüfer'le öyle oldu. Nilüfer dünyanın en troll insanı… Ben çok sıkıcı biriyim, derin depresyonlarım oluyor. Onları zaman zaman üzüyorum" demişti.

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