Buğra Gülsoy ile eşi Nilüfer Gürbüz’den üzen haber! ’Zaman zaman üzüyorum’ diyerek itiraf etmişti 5 yıllık evlilikte boşanma nedeni...

"DERİN DEPRESYONLARIM OLUYOR"

Buğra Gülsoy geçen aylarda Ceyda Düvenci'nin programına konuk olmuş ve "Aşkın geçici olduğuna inanıyorum, geriye kalan sevgi olunca ilişki uzun sürüyor. Bizim de Nilüfer'le öyle oldu. Nilüfer dünyanın en troll insanı… Ben çok sıkıcı biriyim, derin depresyonlarım oluyor. Onları zaman zaman üzüyorum" demişti.