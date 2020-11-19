Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi de kendi gibi ünlü! O isim güzel oyuncu...

Bir Zamanlar Çukurova'da dengelerin yeniden değiştiği bir döneme girildi. Atv ekranında aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı hikayesi ile reytinglerin zirvesindeki yerini koruyan Bir Zamanlar Çukurova 73. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, dizide annesi Hünkar Yaman'ı kaybeden ve Züleyha'ya hissettiği aşkla izlenme rekorları kıran oyuncu Murat Ünalmış'ın özel hayatı merak konusu oldu. Ünlüler dünyasında bir dönem gönlünü başka bir ünlüye kaptıran oyunculardan olan Murat Ünalmış'ın adı, 1 yıl süren evliliğin ardından bir daha aşkla anılmadı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın eski hayat arkadaşı...

Oyuncu çift Birce Akalay ile Murat Ünalmış, 2011 yılında görkemli bir düğünle yaşamını birleştirmişti. Ancak sette başlayan aşk kısa sürdü ve ikili mahkemeye başvurarak anlaşmalı olarak boşandı.