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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi de kendi gibi ünlü! O isim güzel oyuncu...

Bir Zamanlar Çukurova'da dengelerin yeniden değiştiği bir döneme girildi. Atv ekranında aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı hikayesi ile reytinglerin zirvesindeki yerini koruyan Bir Zamanlar Çukurova 73. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, dizide annesi Hünkar Yaman'ı kaybeden ve Züleyha'ya hissettiği aşkla izlenme rekorları kıran oyuncu Murat Ünalmış'ın özel hayatı merak konusu oldu. Ünlüler dünyasında bir dönem gönlünü başka bir ünlüye kaptıran oyunculardan olan Murat Ünalmış'ın adı, 1 yıl süren evliliğin ardından bir daha aşkla anılmadı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın ve ünlülerin eski hayat arkadaşları...

19.11.2020 14:37 - Son Güncelleme: 19.11.2020 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





