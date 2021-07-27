'Bikininle uyuma bari...' Yılmaz Kunt ile Seray Öztürk ifşalandı! Ortalık yangın yeri! Sevda Erginci'nin sevgilisi faka bastı...

Yasak Elma dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve Uyanış Büyük Selçuklu'da canlandırdığı Turna Hatun karakteriyle büyük beğeni toplayan Sevda Erginci ve sevgilisi Yılmaz Kunt, geçtiğimiz günlerde Bodrum tatillerinde görüntülenmişti. Yaşadıkları gözlerden uzak aşkla gıpta edilen çift ifşa şoku yaşanıyor. Evlilik hazırlığı yapan Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt'un dünyası, Seray Öztürk'ün ifşasından sonra başlarına yıkıldı. Yılmaz Kunt'un avukat Seray Öztürk'e attığı mesajlar ifşa oldu. Kendisine yazan Kunt'la tüm mesajlarını Instagram'dan hesabından paylaşan Öztürk, "Evlilik yolundayken benimle buluşmaya çalışıyorsun" dedi.