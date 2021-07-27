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Sevda Erginci'nin sevgilisi Yılmaz Kunt'un fenomen Seray Öztürk'le mesajları ifşa oldu ortalığa döküldü 'Bikininle uyuma bari..'

Yasak Elma dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve Uyanış Büyük Selçuklu'da canlandırdığı Turna Hatun karakteriyle büyük beğeni toplayan Sevda Erginci ve sevgilisi Yılmaz Kunt, geçtiğimiz günlerde Bodrum tatillerinde görüntülenmişti. Yaşadıkları gözlerden uzak aşkla gıpta edilen çift ifşa şoku yaşanıyor. Evlilik hazırlığı yapan Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt'un dünyası, Seray Öztürk'ün ifşasından sonra başlarına yıkıldı. Yılmaz Kunt'un avukat Seray Öztürk'e attığı mesajlar ifşa oldu. Kendisine yazan Kunt'la tüm mesajlarını Instagram'dan hesabından paylaşan Öztürk, "Evlilik yolundayken benimle buluşmaya çalışıyorsun" dedi.

27.07.2021 09:57 - Son Güncelleme: 27.07.2021 09:57
Sevda Erginci'nin sevgilisi Yılmaz Kunt'un fenomen Seray Öztürk'le mesajları ifşa oldu ortalığa döküldü 'Bikininle uyuma bari..'

Bir süredir aşk yaşayan ve ilişkileri evlilik yolunda ilerleyen Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt çift Bodrum'da tatil yaptı. Plajda görüntülenen çift, mutluluklarıyla dikkat çekerken bir ifşa krizi yaşadı.

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Sevda Erginci'nin sevgilisi Yılmaz Kunt'un fenomen Seray Öztürk'le mesajları ifşa oldu ortalığa döküldü 'Bikininle uyuma bari..'

Bir süredir aşk yaşayan ve ilişkileri evlilik yolunda ilerleyen Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da tatil yaparak atıyor. Önceki gün plajda görüntülenen çift, mutluluklarıyla dikkat çekerken bir ifşa krizi yaşadı.

Sevda Erginci'nin sevgilisi Yılmaz Kunt'un fenomen Seray Öztürk'le mesajları ifşa oldu ortalığa döküldü 'Bikininle uyuma bari..'

Yılmaz Kunt'un Sevda Erginci ile aşk yaşarken avukat Seray Öztürk'le mesajlaştığı, hatta fotoğrafını dahi gönderdiği ortaya çıktı.

Sevda Erginci'nin sevgilisi Yılmaz Kunt'un fenomen Seray Öztürk'le mesajları ifşa oldu ortalığa döküldü 'Bikininle uyuma bari..'

"EVLİLİK YOLUNDAYKEN BENİMLE KONUŞMAN KADINA YÖNELİK BAŞKA ŞİDDET"

Avukat Seray Öztürk, oyuncu Yılmaz Kunt'la mesajlarını Instagram'daki sayfasında yayınladı. Mesajlarda Yılmaz Kunt'un avukat Öztürk'le buluşmak için mesajlar attığı da görüldü.

Sevda Erginci'nin sevgilisi Yılmaz Kunt'un fenomen Seray Öztürk'le mesajları ifşa oldu ortalığa döküldü 'Bikininle uyuma bari..'

Uzun süre mesajlaştıkları görülen ve ses kaydı atan Kunt'la tüm yazışmalarını ifşa eden Öztürk, son olarak Kunt ile Erginci'nin çıkan evlilik haberini yayınladı.