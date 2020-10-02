Berrak Tüzünataç’tan ayrılan Berk Suyabatmaz aşkın suyunu çıkardı! Son gözdesi Brezilyalı model Caroline Monteiro...

Haziran’da Berrak Tüzünataç’tan ayrılan Berk Suyabatmaz, aşkın suyunu çıkardı! Sosyetik işadamı, son 15 günde üç ayrı güzelleydi. Suyabatmaz’ın son gözdesi Brezilyalı model Caroline Monteiro...

Aşk, ayaklar altında! Eylül 2019'da Burcu Esmersoy'dan boşanan Berk Suyabatmaz, kısa süre sonra da Berrak Tüzünataç'la birlikte olmaya başladı.



Brezilyalı güzel, boynundaki nazar boncuklu kolyesiyle bizden biri olduğunu gösterdi.

İkilinin sekiz aylık ilişkisi, Haziran 2019'da sona erdi. Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz hafta model ve oyuncu Cansu Melis Karakuş'la birlikte görüntülenmişti.



İkili, önceki akşam Bebek'teki bir ev partisindeydi.

Sosyetik işadamı, geçtiğimiz hafta ise oyuncu Sevcan Yaşar'la tatile çıktı. Bu defteri de kapatan Berk Suyabatmaz, önceki akşam bu kez başka bir güzelleydi.

Sosyetik işadamı, Bebek'teki bir ev partisinden Brezilyalı model Caroline Monteiro ile birlikte çıktı. Berk Suyabatmaz, sevgilisiyle aynı araca binip gözden kayboldu.



BURCU ESMERSOY

TAM GAZ ÇAPKIN

Burcu Esmersoy'dan Eylül 2019'da boşanan 42 yaşındaki işadamının adı, bugüne kadar magazin dünyasından birçok güzelle anıldı.





BERRAK TÜZÜNATAÇ

DOĞAN SAVAŞ