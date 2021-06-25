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Bergüzar Korel bikinili karnı burnunda halini paylaşmaya doymuyor! 3. bebeğine hamile olan Bergüzar bakın nasıl kilo veriyormuş...

Bergüzar Korel bikinili karnı burnunda halini paylaşmaya doymuyor! 3. bebeğine hamile olan Bergüzar bakın nasıl kilo veriyormuş...
25.06.2021 16:06 - Son Güncelleme: 25.06.2021 16:07
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Bergüzar Korel sarı bikinisi ve karnı burnunda hali ile yorum yağmuruna tutuldu! 3. bebeğine hamile olan Bergüzar Korel'in doğum kilolarından nasıl kurtulduğu merak ediliyor. 2009 yılında evlendiği Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Bergüzar Korel bu kez kız bebek bekliyor. Korel'in Leyla adını vereceği kızı şimdiden gündemde... Ailesi ile çıktığı tatilden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Bergüzar Korel karnı burnunda bikinili pozlarıyla adından söz ettiriyor. 3 çocuk annesinin doğum sonrası kilolarından nasıl kutulduğu ise kadın takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin doğum kilolarından kurtulma tatikleri...


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