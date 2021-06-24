Bergüzar Korel karnı burnunda bikinili poz verdi ünlülerden mesaj yağdı! İşte 'erkek gebeliği daha zordu' diyen Bergüzar'ın tatil pozu

Bergüzar Korel karnı burnunda bikinili poz verdi ünlülerden mesaj yağdı! 2009 yılında evlendiği Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Bergüzar Korel 3. bebeğine hamile. 2 erkek evladı olan Korel, bu kez kız bebek bekliyor. Kızına Leyla ismini verecek olan oyuncu, ailesi ile birlikte tatil sezonunu açtı. Hamileliğinin rahat geçtiğini söyleyen ve "Erkek gebeliği daha zor ve ağrılı. İnşallah böyle devam eder" diyen Bergüzar Korel bikinili hali ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Önceki gün 28 yaşında olduğu ve oğlu Ali'nin 12 aylık olduğu bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, bugün yaptığı paylaşımla da adından söz etirmeyi başardı.

24.06.2021 14:29 - Son Güncelleme: 24.06.2021 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





