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Bergüzar Korel karnı burnunda bikinili poz verdi ünlülerden mesaj yağdı! İşte 'erkek gebeliği daha zordu' diyen Bergüzar'ın tatil pozu

Bergüzar Korel karnı burnunda bikinili poz verdi ünlülerden mesaj yağdı! 2009 yılında evlendiği Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Bergüzar Korel 3. bebeğine hamile. 2 erkek evladı olan Korel, bu kez kız bebek bekliyor. Kızına Leyla ismini verecek olan oyuncu, ailesi ile birlikte tatil sezonunu açtı. Hamileliğinin rahat geçtiğini söyleyen ve "Erkek gebeliği daha zor ve ağrılı. İnşallah böyle devam eder" diyen Bergüzar Korel bikinili hali ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Önceki gün 28 yaşında olduğu ve oğlu Ali'nin 12 aylık olduğu bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, bugün yaptığı paylaşımla da adından söz etirmeyi başardı.

24.06.2021 14:29 - Son Güncelleme: 24.06.2021 14:58
Bergüzar Korel karnı burnunda bikinili poz verdi ünlülerden mesaj yağdı! İşte 'erkek gebeliği daha zordu' diyen Bergüzar'ın tatil pozu

BERGÜZAR'DAN KARNI BURNUNDA BİKİNİLİ POZ!

Bergüzar Korel karnı burnunda bikinili poz verdi ünlülerden mesaj yağdı! İşte 'erkek gebeliği daha zordu' diyen Bergüzar'ın hamilelik süreci ve çok konuşulan tatil pozu...

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Bergüzar Korel karnı burnunda bikinili poz verdi ünlülerden mesaj yağdı! İşte 'erkek gebeliği daha zordu' diyen Bergüzar'ın tatil pozu

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Çift, önceki gün Gümbet'te konakladıkları otelde kamera karşısına geçti. Kız bebek heyecanı yaşayan ikiliden Ergenç, "Güzel ve değişik bir duygu" dediği sırada Korel, "Korku var korku, Halit'te korku var" diye espri yaptı. Ergenç ise, "Bergüzar'ın beklentisi ve heyecanı inanılmaz. İnşallah kızımızı kucağımıza alacağız" dedi.

Bergüzar Korel karnı burnunda bikinili poz verdi ünlülerden mesaj yağdı! İşte 'erkek gebeliği daha zordu' diyen Bergüzar'ın tatil pozu

"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ ANDA GELDİ"

Korel, "Dünya olarak öyle zor bir süreç yaşadık ki, artık her şeye şükreder hale geldik. Allah nasip etti. Bebek haberi hiç beklemediğimiz bir anda sürpriz bir şekilde geldi. Bundan sonra bize laf söylemek düşmez. Diyorum ki; Allah da onun gücünü verecek herhalde" diye konuştu.

Bergüzar Korel karnı burnunda bikinili poz verdi ünlülerden mesaj yağdı! İşte 'erkek gebeliği daha zordu' diyen Bergüzar'ın tatil pozu

"LEYLA İSMİNİ HEP ÇOK SEVDİM"

Kızlarına Leyla adını vereceklerini söyleyen Korel, "Kendimi bildim bileli ben Leyla ismini çok sevdim. Hep hayalimdeydi. Allah nasip etti çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Bergüzar Korel karnı burnunda bikinili poz verdi ünlülerden mesaj yağdı! İşte 'erkek gebeliği daha zordu' diyen Bergüzar'ın tatil pozu

Hamileliğinin rahat geçtiğini söyleyen Korel, "Erkek gebeliği daha zor ve ağrılı. İnşallah böyle devam eder" dedi.