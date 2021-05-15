Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'den eğlenceli paylaşım! 2019 yılında nikah masasına oturan Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çifti, sosyal medyada yaptıkları eğlenceli paylaşımlarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Karantina günlerini evde çocuklarıyla geçiren ünlü çift, bu süreci eğlenceli bir hale getirerek sosyal medyada takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak Berfu Yenenler, oyuncu eşi Eser Yenenler ile sosyal medyada yaygın olan bir oyunu oynadığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında paylaştı. Yenenler'in "İdeal karı-koca ilişkimizde bugün" notunu düştüğü paylaşımı, takipçilerini kahkahaya boğdu. İşte Berfu Yenenler'in o paylaşımı…