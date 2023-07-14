Haberler Magazin Videoları Beren Gökyıldız'a "Zayıfla" deyince ortalık karıştı! Serap Paköz'e İbrahim Tatlıses'ten cevap gecikmedi "Bu kadar basitsiniz"

Beren Gökyıldız'a "Zayıfla" deyince ortalık karıştı! Serap Paköz'e İbrahim Tatlıses'ten cevap gecikmedi "Bu kadar basitsiniz"

Beren Gökyıldız'a "Zayıfla" deyince ortalık karıştı! Serap Paköz'e İbrahim Tatlıses'ten cevap gecikmedi "Bu kadar basitsiniz"
14.07.2023 14:59 - Son Güncelleme: 14.07.2023 15:05

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Henüz 5 yaşındayken kameralarla tanışan ve ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Beren Gökyıldız, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti geçtiğimiz günlerde. Mezuniyet fotoğraflarını yayınlayan Gökyıldız'ın paylaşımlarına "Ne ara bu kadar büyüdün" yorumları yapılmış, kıyafet ve makyaj tercihi ise ağır bulunmuştu. Son haliyle şaşkına çeviren Beren Gökyıldız'a, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in yaptığı bir yorum ise ortalığı karıştırmıştı. Tatlıses'ten eleştirilere bakın ne yanıt geldi.

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