Beren Gökyıldız'a "Zayıfla" deyince ortalık karıştı! Serap Paköz'e İbrahim Tatlıses'ten cevap gecikmedi "Bu kadar basitsiniz"
Henüz 5 yaşındayken kameralarla tanışan ve ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Beren Gökyıldız, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti geçtiğimiz günlerde. Mezuniyet fotoğraflarını yayınlayan Gökyıldız'ın paylaşımlarına "Ne ara bu kadar büyüdün" yorumları yapılmış, kıyafet ve makyaj tercihi ise ağır bulunmuştu. Son haliyle şaşkına çeviren Beren Gökyıldız'a, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in yaptığı bir yorum ise ortalığı karıştırmıştı. Tatlıses'ten eleştirilere bakın ne yanıt geldi.
14.07.2023 12:13 - Son Güncelleme: 14.07.2023 12:14
Tatlıses, Beren Gökyıldız'a "5/6 kilo vermesi gerek kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek" demiş ve şunları yazmıştı: