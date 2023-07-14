Beren Gökyıldız'a "Zayıfla" deyince ortalık karıştı! Serap Paköz'e İbrahim Tatlıses'ten cevap gecikmedi "Bu kadar basitsiniz"

Henüz 5 yaşındayken kameralarla tanışan Beren Gökyıldız, küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyerek adını geniş kitlelere duyurmuştu. Birçok dizide rol alan Gökyıldız, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı geçtiğimiz günlerde.