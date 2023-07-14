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Haberler Magazin Beren Gökyıldız'a "Zayıfla" deyince ortalık karıştı! Serap Paköz'e İbrahim Tatlıses'ten cevap gecikmedi "Bu kadar basitsiniz"

Beren Gökyıldız'a "Zayıfla" deyince ortalık karıştı! Serap Paköz'e İbrahim Tatlıses'ten cevap gecikmedi "Bu kadar basitsiniz"

Henüz 5 yaşındayken kameralarla tanışan ve ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Beren Gökyıldız, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti geçtiğimiz günlerde. Mezuniyet fotoğraflarını yayınlayan Gökyıldız'ın paylaşımlarına "Ne ara bu kadar büyüdün" yorumları yapılmış, kıyafet ve makyaj tercihi ise ağır bulunmuştu. Son haliyle şaşkına çeviren Beren Gökyıldız'a, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in yaptığı bir yorum ise ortalığı karıştırmıştı. Tatlıses'ten eleştirilere bakın ne yanıt geldi.

14.07.2023 12:13 - Son Güncelleme: 14.07.2023 12:14
Beren Gökyıldız’a Zayıfla deyince ortalık karıştı! Serap Paköz’e İbrahim Tatlıses’ten cevap gecikmedi Bu kadar basitsiniz

İbrahim Tatlıses'ten Berek Gökyıldız için kullandığı ifadelere açıklama...

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Beren Gökyıldız’a Zayıfla deyince ortalık karıştı! Serap Paköz’e İbrahim Tatlıses’ten cevap gecikmedi Bu kadar basitsiniz

Henüz 5 yaşındayken kameralarla tanışan Beren Gökyıldız, küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyerek adını geniş kitlelere duyurmuştu. Birçok dizide rol alan Gökyıldız, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı geçtiğimiz günlerde.

Beren Gökyıldız’a Zayıfla deyince ortalık karıştı! Serap Paköz’e İbrahim Tatlıses’ten cevap gecikmedi Bu kadar basitsiniz

Kimileri bu kıyafeet ve makyaj tercihini eleştirirken, kimileri de "Çok tatlısın maşallah" yorumu yapmıştı.

Beren Gökyıldız’a Zayıfla deyince ortalık karıştı! Serap Paköz’e İbrahim Tatlıses’ten cevap gecikmedi Bu kadar basitsiniz

Gökyıldız'a bir yorum da, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten gelmiş sonrasında ortalık karışmıştı.

Beren Gökyıldız’a Zayıfla deyince ortalık karıştı! Serap Paköz’e İbrahim Tatlıses’ten cevap gecikmedi Bu kadar basitsiniz

Tatlıses, Beren Gökyıldız'a "5/6 kilo vermesi gerek kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek" demiş ve şunları yazmıştı:

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