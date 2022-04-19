RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle şaşırttı! Güzelliğiyle büyüledi…

İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle şaşırttı! Güzelliğiyle büyüledi…

İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle şaşırttı! Güzelliğiyle büyüledi…
19.04.2022 10:06 - Son Güncelleme: 19.04.2022 10:07

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Şarkıcı Günel Zeynalova, ya da bilinen adıyla Azeri kızı Günel henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedildi ve 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 35 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte o paylaşımlar ve Günel Zeynalova’nın son hali…

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