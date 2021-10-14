Müge Anlı gerçeği ile şaşırttı Nurgül Beyhan’ın sır ölümünde ortaya çıktı! Meğer ölmeden önce Müge Anlı’nın o sözlerini paylaşmış...

Yusuf Beyhan amcasını görür görmez silahıyla arkasından ateş etti. Daha sonra olay yerine gelen küçük amcası Cihan Beyhan ile de tartışmaya başlayan Yusuf Beyhan, amcasını ilk olarak ayağından vurdu daha sonra yanına giderek peş peşe tetiğe bastı.