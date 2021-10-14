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Haberler Televizyon Müge Anlı gerçeği ile şaşırttı Nurgül Beyhan'ın sır ölümünde ortaya çıktı! Meğer ölmeden önce Müge Anlı'nın o sözlerini paylaşmış...

Müge Anlı gerçeği ile şaşırttı Nurgül Beyhan'ın sır ölümünde ortaya çıktı! Meğer ölmeden önce Müge Anlı'nın o sözlerini paylaşmış...

Müge Anlı gerçeği ile şaşırttı, Nurgül Beyhan'ın sır ölümünde ortaya çıktı! Meğer ölmeden önce Müge Anlı'nın o sözlerini paylaşmış... Türkiye'de Müge Anlı'da ele alınan konular arasında yer alan Nurgül Beyhan cinayetine kilitlendi. Vahşice katledilen genç kadının sır ölümü araştırılıyor. Beyhan'ın ölmeden önce Müge Anlı'nın sözlerini paylaştığı ortaya çıktı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yaşanan son dakika haberinin detayları...

14.10.2021 14:26 - Son Güncelleme: 14.10.2021 14:43
Müge Anlı gerçeği ile şaşırttı Nurgül Beyhan’ın sır ölümünde ortaya çıktı! Meğer ölmeden önce Müge Anlı’nın o sözlerini paylaşmış...

Müge Anlı gerçeği ile şaşırttı Nurgül Beyhan'ın sır ölümünde ortaya çıktı! Meğer ölmeden önce Müge Anlı'nın o sözlerini paylaşmış...

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Müge Anlı gerçeği ile şaşırttı Nurgül Beyhan’ın sır ölümünde ortaya çıktı! Meğer ölmeden önce Müge Anlı’nın o sözlerini paylaşmış...

Olay, 1 Ağustos 2020 tarihinde Bağcılar'da gerçekleşti. 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan cinayete kurban gitti. Katili henüz bulunamayan Nurgül Beyhan'ın aile içi kavga nedeniyle öldürüldüğü düşünülüyor.

Oğlu sokak ortasında amcasını öldürdü, 5 ay sonra ise anne cinayete kurban gitti! TIKLA İZLE

Müge Anlı gerçeği ile şaşırttı Nurgül Beyhan’ın sır ölümünde ortaya çıktı! Meğer ölmeden önce Müge Anlı’nın o sözlerini paylaşmış...

Nurgül Beyhan'ın Fransa'dan dönen oğlu geçtiğimiz yıl amcasını öldürdüğü gerekçesiyle cezaevine girmişti.

Müge Anlı gerçeği ile şaşırttı Nurgül Beyhan’ın sır ölümünde ortaya çıktı! Meğer ölmeden önce Müge Anlı’nın o sözlerini paylaşmış...

İddiaya göre, Yusuf Beyhan kendisini Fransa'da çalıştırıp ücretini ödemediği gerekçesiyle daha öncede tartıştığı amcası Dilaver Beyhan ile görüşmeye gitti.

Müge Anlı gerçeği ile şaşırttı Nurgül Beyhan’ın sır ölümünde ortaya çıktı! Meğer ölmeden önce Müge Anlı’nın o sözlerini paylaşmış...

Yusuf Beyhan amcasını görür görmez silahıyla arkasından ateş etti. Daha sonra olay yerine gelen küçük amcası Cihan Beyhan ile de tartışmaya başlayan Yusuf Beyhan, amcasını ilk olarak ayağından vurdu daha sonra yanına giderek peş peşe tetiğe bastı.

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