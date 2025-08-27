PODCAST CANLI YAYIN

Bebek Ebrar Demirbilek son paylaşımıyla olay oldu!

Çocuktan Al Haberi programıyla ekranlara adım atan ve Kutu Bebek lakabıyla hafızalara kazınan Ebrar Demirbilek, küçük yaşına rağmen Hercai dizisindeki etkileyici performansıyla dikkat çekmişti. Reyyan'ın kardeşi Gül rolüyle tanınan genç oyuncu, yıllar sonra sosyal medyada paylaştığı yeni görüntülerle gündeme geldi. Instagram hesabında makyaj videosu yayınlayan Demirbilek, "Ne kadar linç gelecek çok merak ediyorum" dedi. Paylaşımıyla çok konuşulan Demirbilek'in son hali de dikkat çekti. Ebrar Demirbilek'in değişimi sosyal medyada büyük ilgi topladı.

